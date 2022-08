Gloednieuw welkomstbord van dorpshuis De Dregt gestolen in Schellinkhout

De diefstal werd gisterochtend in alle vroegte opgemerkt. Mede-eigenaar van het dorpshuis Sylvia Broers liep toevallig langs het bord. "Ze was een rondje aan het lopen met haar hond", weet Mike van Landgraaf die samen met Broers het dorpshuis 'De Dregt' in Schellinkhout mag gaan uitbaten.

Een maand geleden kregen ze de sleutel van het nieuwe dorpshart. "We balen echt enorm, we zijn net open. In zo'n eerste maand komen er héél veel kosten bij kijken. En dan gebeurt er dit. Zo jammer en onnodig. Zo'n bord is hartstikke duur, joh. Volgens mij rond de 250 euro."

De twee uitbaters betalen alles uit eigen zak. Het bord is volgens Landgraaf losgeschroefd. Wie er achter zit, is nog niet bekend. "We tasten echt in het duister. Gewoon geen idee." Toch pakt hij de diefstal 'humoristisch' op. "Ik ga niet uit van concurrentie."

Wachten met aangifte

Landgraaf heeft nog geen aangifte gedaan. "We hopen het nog te horen wie het gedaan heeft. Het is een klein dorp."