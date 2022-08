91-jarige Dick wil het trappetje terug bij station Naarden-Bussum

Tijdens de verbouwing waren de ingangen aan het begin van het perron gesloten en werd er een houten trappetje neergezet. Dick maakten er dankbaar gebruik van, zeker sinds hij zijn rijbewijs niet meer heeft en dus vaker aangewezen is op de trein. Zo'n één keer per week maakt hij er gebruik van.

Voor Dick, die woont in de Lindelaan op loopafstand van het station, was het trappetje ideaal om snel het perron op te komen. Maar na het afronden van de werkzaamheden bleven de ingangen dicht en werd het trappetje weggehaald.

Daarom besloot Dick eigenhandig een bordje op de locatie van het afwezige trappetje de grond in te slaan. 'Graag de trap hier terug!! Bewoners Lindelaan 91 jr.' De boodschap is duidelijk.

Hoofdingang

Op een kleine honderd meter van het bordje is de hoofdingang aan het Spiegelzijde van het station, maar voor senior Dick is dat te ver. Daarnaast is het volgens de gemeente noodzakelijk dat de ingangen dicht bij elkaar liggen vanwege de veiligheid, zo hebben ze Dick uitgelegd.

Maar deze uitleg stemt Dick niet gelukkig. In de jaren tachtig was hij namelijk zelf ook betrokken bij de ontwikkeling van een aantal stations en spoorwegen. Volgens hem is het juist van belang dat het station van alle kanten toegankelijk is.

Maar hoewel de gemeente Gooise Meren het nut niet ziet om het trappetje te laten terugkeren, is het verhaal nog niet ten einde. Want over twee weken heeft Dick een gesprek met Prorail.