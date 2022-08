'Dementerende' echtgenoot wurgt Astrid (72) en jaagt haar het huis uit, hulp blijft uit

De 72-jarige vrouw uit Hoofddorp vlucht op dat moment het huis uit en vindt bescherming bij haar buurvrouw. Haar echtgenoot wordt meegenomen door de politie en wordt ondergebracht in een hotel, maar de volgende ochtend staat de man 'gewoon' weer op de galerij in Overbos. Ze besloot om geen aangifte te doen. "Want dat zou volgens de politie geen nut hebben zonder getuigen", vult Astrid aan.

Van hotel naar hotel

"Iemand van meldpunt Veilig Thuis kwam direct op bezoek en gaf mij het advies de situatie te ontvluchten", vertelt Astrid. De medewerker regelt een overnachting in hotel De Beurs in Hoofddorp, maar het blijft bij één nacht.

Astrids echtgenoot heeft psychische klachten en is onder behandeling van een psychiater voor dementie. Ondertussen moet hij zich zélf melden bij het ziekenhuis, daar doen zij onderzoek naar zijn situatie. Maar hij is niet in staat om dit te doen, de crisisdienst zou dat als reden hebben gegeven om zich terug te trekken. Ondanks het feit dat hij herhaaldelijk gedreigd zou hebben zich van het leven te beroven of zijn woning in brand de steken.

Astrid besluit toch weer naar huis te gaan. Maar na twee weken op eieren lopen in huis - uit angst voor haar man - bleek de situatie toch onhoudbaar. Ze vertrekt opnieuw naar een hotel. Eerst in Haarlem, daarna verblijft ze in hotels in Leiden, Oegstgeest en Hoofddorp. Ze betaalt het allemaal uit eigen zak. Inmiddels is haar spaargeld bijna op.

Instanties wijzen naar elkaar

Samen met Astrid, brengt verslaggever Niels van Steijn, daarom een bezoek aan het gemeentehuis. De vrouw ervaart geen ondersteuning en begrip bij de gemeente, en ook na een urenlang gesprek met woordvoerders van het gemeentebestuur krijgt Astrid het antwoord dat 'Veilig Thuis' de regiehouder is.

Maar die organisatie geeft niet thuis, ze komen niet met een concrete oplossing voor Astrid en wijzen naar de gemeente. Ook op vragen van NH Nieuws heeft het 'meldpunt' geen tijd om te reageren. Ondertussen heeft Astrid van haar laatste zakcenten nog maar een hotelovernachting geboekt, maar zonder een structurele oplossing staat ze binnenkort met haar spullen op straat.

Om de situatie zo snel mogelijk achter haar te laten heeft Astrid ondertussen een scheiding aangevraagd. Ook staat ze in contact met een sociaal werker van Stichting Meerwaarde.