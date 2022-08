Viezigheid en illegaal personeel: Amstelveens restaurant betrapt op 'opvallend veel' overtredingen

Een horecatent in Amstelveen heeft zijn zaakjes verre van op orde. Tijdens een controle eind vorige maand werden volgens de politie uitzonderlijk veel overtredingen geconstateerd. Zo was de hygiëne niet op orde, verbleef niet al het personeel legaal in Nederland en werd er alcohol geschonken terwijl er geen leidinggevende aanwezig was.

Amstelveens restaurant maakt meerdere overtredingen - Adobe Stock

De politie besloot na een aantal anonieme meldingen polshoogte te gaan nemen bij het restaurant. Dit deed zij samen met de Arbeidsinspectie, NVWA, Douane en de gemeente Amstelveen. De overtredingen liepen ver uiteen.

Illegaal personeel In de keuken waren twee vreemdelingen (personen zonder de Nederlandse nationaliteit) aan het werk. Een van hen was illegaal in Nederland en de ander wacht zijn procedure nog af. Volgens de wet mag je ook in die situatie niet werken. Eén van de twee moest zijn paspoort inleveren en zich melden bij de Vreemdelingendienst. Daarnaast was in het restaurant geen leidinggevende aanwezig, terwijl er op dat moment wél alcohol werd geschonken. Ook werd tabak aangetroffen waarover geen accijns was betaald en waren de brandveiligheid en hygiëne niet op orde.