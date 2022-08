Geen waterfestijn in West-Friesland door watertekort

Door de aanhoudende droogte geldt er sinds vorige week 'officieel' een watertekort in Nederland. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft dan ook besloten - in goed overleg met het waterschap - om geen waterfestijnen te houden, een visitekaartje van de brandweer bij warm weer.

Ook verwachten ze dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert. Tijdens een waterfestijn wordt oppervlaktewater of water uit brandkranen gebruikt.

"Dit brengt gezondheidsrisico's met zich mee, zoals blauwalg of botulisme. We willen geen enkele risico lopen op besmetting van mens en dier", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Dit tijdelijk besluit geldt voor heel Noord-Holland Noord.

Een beslissing waar de brandweerploegen in West-Friesland achter staat. "We zien de ernst van het waterbeheer in, ook daar zijn we de brandweer voor. Gelukkig hebben we in juli al een keer een waterfestijn in Wervershoof kunnen houden", zegt postcommandant Patrick Nugter.