Hoofddorpers verijdelen ripdeal, drie mannen vast na inbraak in woning met wietplantage

Inwoners van Toolenburg hebben de politie vannacht een flinke dienst bewezen door eerst een vermoedelijke inbraak aan de Assumburg te melden en agenten vervolgens op het spoor van de gevluchte verdachten te brengen. De politie vermoedt dat de drie mannen het hadden gemunt op een wietplantage in de betreffende woning.

Als omwonenden rond 3.45 uur opvallende geluiden uit de tuin van een nabijgelegen woning horen komen en vervolgens drie mannen op het balkon zien staan, slaan ze alarm bij de politie. Die komt direct in actie: niet alleen wordt er een politiehond ingezet, ook de politiehelikopter en motoragenten worden naar de wijk Toolenburg gestuurd.

Speurneus

Op basis van aanwijzingen van getuigen wordt er een zoekactie op touw gezet. Uiteindelijk leidt de neus van de politiehond DHBiggy de agenten naar een van de verdachten, die zich schuilhoudt in een achtertuin, schrijft de Politiehonden Eenheid Noord-Holland.

Niet veel later werd vanuit de politiehelikopter een tweede verdachte gespot, die niet veel later werd aangehouden. De derde verdachte zou volgens getuigen in een geparkeerde auto aan het Giessenburg zijn aangetroffen, maar dat kan de politie niet bevestigen.