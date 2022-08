Live NH Sport met Jong Ajax - Telstar en Jong AZ - MVV Maastricht

Als laatste van de Noord-Hollandse profclubs begint Telstar vanavond aan de nieuwe voetbalcompetitie. Onder leiding van de nieuwe trainer Mike Snoei willen de Velsenaren een luis in de pels zijn van de gerenommeerde ploegen die dit seizoen in de eerste divisie uitkomen.

Telstar opent de competitie op sportpark De Toekomst tegen Jong Ajax. De wedstrijd begint om 20.00 uur en verslaggever Frank van der Meijden verzorgt het commentaar.

Niet veel verderop gaat de bal om dezelfde tijd ook rollen bij Jong AZ - MVV Maastricht. Ook die wedstrijd kun je live volgen in de extra uitzending van NH Sport vanavond. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in Wijdewormer.

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. Je presentator is Edward Dekker.