Jaar cel voor man die zijn vriendin ontvoerde en mishandelde

De rechtbank acht bewezen dat de man zijn ex-partner in december vorig jaar zijn ontvoerde. Hij stapte bij haar in de auto en bedreigde haar door een stanleymes tegen haar hals te zetten. Ook sloeg hij haar meerdere keren en duwde hij haar hoofd met veel kracht tussen twee autostoelen. Vervolgens nam hij haar tegen haar wil mee naar een woning in Rotterdam.

Kwetsbare positie

Strafverzwarend weegt mee dat de man seks met haar had terwijl zij zich in een zeer kwetsbare positie bevond. Ook mishandelde hij haar meermaals in de maanden daarvoor. Naast de gevangenisstraf mag hij vijf jaar geen contact net haar hebben en niet bij haar woning in de buurt komen. Als hij die regels overtreedt, kan de straf oplopen tot maximaal zes maanden hechtenis.