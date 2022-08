Goed gevoel Amsterdam Pirates voor de play-offs door ruime winst op HCAW

De laatste wedstrijd voor de play-offs in de hoofdklasse honkbal heeft Amsterdam Pirates simpel gewonnen. Het werd vanmiddag 8-2 tegen het Bussumse HCAW. De Amsterdamse honkballers hadden zich donderdag al geplaatst voor de play-offs, HCAW hoopt via een tussenronde die te bereiken.

Pirates sloeg in de vijfde inning genadeloos toe met vier punten. Het stond al 2-0, door twee scores in de vierde inning. HCAW kwam nog terug tot 6-2, maar in de zevende inning werd het nog 8-2. De Bussumers waren gisteren nog met 7-3 te sterk voor Pirates, maar Neptunus versloeg Twins Oosterhout. Daardoor gingen de Rotterdammers als tweede club naar de play-offs. Delano Selassa was belangrijk met drie punten.

Bij de onderste vijf hadden Hoofddorp Pioniers en DSS/Kinheim zich geplaatst voor de tussenronde. Daarin bleek Pioniers tweemaal te sterk, waardoor zij spelen tegen Twins Oosterhout en DSS/Kinheim tegen HCAW. De club die na drie wedstrijden heeft gewonnen, staat dan in de play-offs.

Uitslagen bovenste vier:

Neptunus - Twins Oosterhout 7-5

HCAW - Amsterdam Pirates 2-8

Amsterdam Pirates - HCAW 3-7

Twins Oosterhout - Neptunus 3-9

Neptunus - Twins Oosterhout 5-1

HCAW - Amsterdam Pirates 1-2