Renovatie slachthuisterrein bijna klaar: "Het rauwe randje komt terug"

Martijn Kruyver houdt van vervallen gebouwen. Het is dan ook niet gek dat hij door de projectontwikkelaar van het verlaten slachthuisterrein in Haarlem is aangewezen als 'burgemeester'. Ruim drie jaar lang mocht hij op het verwaarloosde terrein zijn eigen wereld creëren. Nu de renovatie bijna klaar is, moet ook Martijn zijn 'speeltuin' opruimen.

Slachthuisterrein - NH Nieuws

Paspoppen en griezelige maskers liggen tussen puin en andere spookachtige dingen in een container. Afgelopen jaren was hier een bruisende plek voor Haarlemmers, kunstenaars en (beginnende) muzikanten. En het was een van de weinige rauwe plekken van de stad. "Ik ben door projectontwikkelaar BPD De Nijs aangewezen om 'placemaker' te worden. Ik mocht activiteiten bedenken om mensen kennis te laten maken met het te renoveren terrein. Zo konden bands hier optreden en hebben we met kunstenaars een spookhuis gemaakt", aldus Martijn Kruyver.

Martijn houdt ervan om oude gebouwen nieuw leven in te blazen. Zo was hij ook de man achter de Fietsznfabriek en Pacific Park in het Westerpark in Amsterdam. "Helaas hadden we hier wat treurige coronaonderbrekingen. Maar toch, vooral op het einde met live muziek stond het hier de laatste maanden ieder weekend vol", aldus de 56-jarige Haarlemmer. Slachthuisterrein Op het slachthuisterrein werden vanaf 1907 dieren geslacht. Er stonden verschillende gebouwen: stallen, een slachtgebouw en de directeurswoning. In 1993 stopten de activiteiten en raakte het gebied in verval. Nu wordt het hele terrein dus gerenoveerd en komen er rondom veel nieuwbouwwoningen bij, maar op het slachthuisterrein blijven muziek en cultuur de overheersende factor. Tekst gaat door onder de foto.

Slachthuisterrein in 1907, Beeldcollectie van de gemeente Haarlem - Noord-Hollands Archief