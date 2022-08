Voormalig Telstar-speler Donny van Iperen na vervelende botsing op intensive care

Donny van Iperen, speler van het Moldavische FC Zimbru, kwam gisteravond vervelend in botsing met zijn eigen keeper. De oud-speler van Telstar ligt sindsdien op de intensive care.

De 27-jarige verdediger uit Sint-Pancras bleef na de botsing bewusteloos op de grond liggen in het duel tussen Dinamo Auto en FC Zimbru in de Moldavische competitie. Hij werd vervolgens langdurig behandeld op het veld. De beelden zijn te bekijken via deze link.

Onlangs maakte Van Iperen de overgang van het Griekse AE Karaiskakis Artas naar zijn nieuwe Moldavische werkgever.