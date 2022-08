Wat zeggen de cijfertjes? Terugkeer FC Volendam en AZ lang niet verloren van Kowet

Aan de hand van de statistieken kijken we vooruit naar de eerste speelronde in de eredivisie. FC Volendam maakt na ruim dertien jaar zijn rentree en AZ heeft al ruim veertig jaar niet meer verloren van Go Ahead Eagles in eigen huis.

Eredivisie-ervaring: De afgelopen week trokken de palingboeren twee spelers aan met eredivisie-ervaring. Carel Eiting, de nieuwste aanwinst van FC Volendam, speelde in zijn Ajax-tijd driemaal tegen FC Groningen. Hij won twee keer en verloor een duel. De andere aankoop, Henk Veerman, speelde vorig seizoen nog tegen Groningen in de Euroborg in dienst van sc Heerenveen. Het werd 1-1.

Groen-wit en oranje: Een lange lijst met spelers droegen het tenue van beide clubs in het verleden. Onder meer Jack Tuyp, Lars Veldwijk, Michael Reiziger, Arvid Smit en ESPN-analist Kees Kwakman (foto) speelde in het vissersdorp en bij de Trots van het Noorden.

Negatieve balans: De eerdergenoemde nederlaag in 2008 staat niet op zichzelf. Het nieuwe Oranje reisde zestien keer af naar Groningen in de eredivisie. De thuisploeg pakte negen keer de drie punten, het eindigde vier keer gelijk en er werd slechts driemaal gewonnen.

Degradatie: Het laatste seizoen van Volendam in de eredivisie was dus in 2008/09. De ploeg eindigde destijds onder Frans Adelaar op de achttiende plek. Daarmee degradeerde het opnieuw na de promotie. Ze hadden slechts één punt minder dan De Graafschap, in de laatste speelronde werd het 2-2 tegen de Superboeren. Dat was niet voldoende voor handhaving.

4837 dagen: Het is vanmiddag éindelijk zo ver. FC Volendam keert na 4837 dagen terug in de eredivisie, oftewel ruim dertien jaar. Ze beginnen tegen FC Groningen en de laatste ontmoeting op het hoogste niveau was op 9 november 2008. Dit is geen goede herinnering. Het werd toen 5-0 en dat is de grootste nederlaag ooit. De laatste zege van Volendam dateert van 2004. Maurice Buys maakte de enige goal, 0-1.

AZ – Go Ahead Eagles

Zes punten:

De Alkmaarders wonnen afgelopen seizoen tweemaal ruim van Kowet. In Deventer werd het 1-4 door twee goals van Sam Beukema (foto) en Vangelis Pavlidis. Thuis werd het 5-0 door goals van Karlsson (2x), Dani de Wit, Zakaria Aboukhlal en Tijjani Reijnders.

Kees Kist 70:

Het eerste competitiedoelpunt van de topscorer van AZ, Kees Kist, was tegen Go Ahead Eagles. Dat deed hij in het seizoen 1969-1970 in het uitduel met de Deventenaren. Zondag viert Kist zijn 70e verjaardag.

Veertig jaar ongeslagen:

Als het aan de statistieken ligt, heeft AZ weinig te vrezen van de Deventenaren. De laatste nederlaag was veertig jaar geleden, in 1981/82. Er werd 22 keer gespeeld in Alkmaar op het hoogste niveau. Elf keer eindigde het in winst voor AZ, negen keer werd het gelijk en slechts twee keer werd verloren. De 5-0 van vorig jaar was de grootste overwinning in de historie.

Niet verloren 7 augustus:

De datum van vandaag, 7 augustus, was de Alkmaarders in het verleden meermaals goedgezind. Er werd drie keer op deze dag gevoetbald in de eredivisie. Daarvan werd er tweemaal gewonnen en eentje gelijk gespeeld.

Alkmaar én Deventer:

Naast Sam Beukema zijn er nog veel meer spelers die vroeger bij AZ en Kowet op de loonlijst stonden. Denk aan Bert van Marwijk, Jan Kromkamp, Demy de Zeeuw, Martin Haar en recenter, Giliano Wijndaldum, Justin Bakker en Joris Kramer.