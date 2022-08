Persfotografen redden vrouw uit te water geraakte auto: "Dat moet je gewoon doen"

Rond half zes vanavond reed een auto de sloot in langs de Zuiderweg in Opperdoes. Ramon en Roel, twee 112-fotografen, kwam op de melding af en troffen de auto ondersteboven aan in de plomp. Toen duidelijk werd dat de bestuurder nog in de auto zat, twijfelde ze geen seconde en sprongen de auto achterna. Het lukte ze om de ruit van de auto in te slaan en de bestuurder aan wal te trekken.

Deze fotografen rijden door de hele regio en brengen ongelukken, branden en ander hard nieuws in beeld. Ze zijn vaak razendsnel ter plaatse, soms nog eerder dan de hulpdiensten. In het geval van Roel en Ramon kwam dat goed uit.

"Dat is gewoon iets waar je niet over nadenkt", vertelt Fotograaf Roel van GLOCALmedia aan NH Nieuws. "Dat moet je gewoon doen."

Het tweetal kwam nog voor de hulpdiensten aan bij het ongeval. Roel snelde naar de omstanders toe en vroeg gelijk: 'is er iemand uit de auto gekomen?' Toen dit niet het geval bleek te zijn, hoefde het duo er niet lang over na te denken. "Dan nemen we een beslissing en springen het water in", legt Roel uit. Eenmaal in de sloot treffen ze de auto ondersteboven aan, met de motorkap in de modder. Vanwege de druk van het water lukte ze het niet om de deuren te openen.

Kinderzitje

"Toen heb ik snel een noodhamer gevraagd aan de politie", die waren inmiddels ook gearriveerd. "Daarmee lukte het om een achterraam van de auto in te tikken." Maar dan zijn ze er nog niet.

Inmiddels is ook een agent het water in gesprongen en op de tast gaat het drietal haastig op zoek naar de bestuurder. Het lukte Roel nog om een kinderzitje uit de auto te trekken, "gelukkig was die leeg."