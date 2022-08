Invallers helpen Ajax aan zege tegen Fortuna Sittard na zwakke eerste helft

Ajax had in de eerste helft ontzettend veel moeite met Fortuna Sittard. Na de rust hielp de ingevallen Brian Brobbey (met een goal en assist) Ajax aan de voorsprong. Die werd -ondanks een goal van Burak Yilmaz- niet meer weggeven: 2-3.

Ajax kreeg na zes minuten een koude douche om de oren in Sittard. Steven Bergwijn verloor de bal, waarna Fortuna er razendsnel uit kwam via Arianit Ferati. Die stuurde Paul Gladon weg, de spits liet Schuurs z’n hielen zien en schoot raak achter Pasveer: 1-0.

Herboren

Ajax leek in de tweede helft herboren, want het sloeg snel tweemaal toe. De gelijkmaker kwam op naam van Taylor, nadat zijn voorzet niet meer werd aangeraakt, 1-1. De voorsprong volgde niet veel later: Devyne Rensch schoot raak na een combinatie met Brian Brobbey, die ook was ingevallen.

De goal werd eerst nog afgevlagd wegens buitenspel, maar na inmenging van de VAR werd de treffer toch goedgekeurd: 1-2. Brobbey sloeg na 62 minuten genadeloos toe uit een voorzet van Dusan Tadic. Het doelpunt werd nog gecheckt en bleef staan: 1-3. In de slotfase leek Bergwijn de vierde Ajax-treffer van de middag te maken.

Yilmaz

Deze goal werd wél afgekeurd door de VAR, waardoor het 3-1 voor de Amsterdammers bleef. De ingevallen Burak Yilmaz sloeg vlak voor tijd wel toe en bracht de spanning terug: 2-3. De overwinning kwam niet meer in gevaar en Ajax keerde terug naar Amsterdam met drie punten.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch (Magallan/74), Schuurs (Klaassen/46), Timber, Wijndal; Blind, Taylor, Berghuis (Brobbey/46); Antony, Tadic, Bergwijn (Kudus/90)