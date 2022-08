Grote brand bij Leimuiderbrug: maaier vat vlam midden in weiland

De situatie is volgens de veiligheidsregio Kennemerland inmiddels onder controle, maar de brandweer houdt het droge gewas nog strak in de gaten. De brand ontstond rond vier uur vanmiddag bij een maaidorser in een weiland bij de Weteringweg en sloeg daarna snel over op het nabijgelegen gewas. Er raakte niemand gewond.

Foto's: NieuwsFoto.nl

De rookpluimen waren in de wijde omgeving te zien. De brandweer raadde dan ook aan alle omwonenden aan om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels mogen die weer open, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland weten. Want de brand is geblust. Wel wordt het droge land nog in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, mocht er ergens nog een nieuwe brand ontstaan. Op de grens van 2 veiligheidsregio's Het is nog onduidelijk hoe het voertuig opeens vlam kon vatten. Vanwege de droogte, de wind en de temperatuur kon het vuur zich erg makkelijk verspreiden over het veld, legt de woordvoerder uit. Het duurde dan ook niet lang voordat het hele weiland in lichterlaaie stond. Omdat de brand precies op de grens tussen de veiligheidsregio's Hollands Midden en Kennemerland woedde zijn er meerdere kazernes gealarmeerd. De rook veroorzaakte geen overlast voor de nabijgelegen A4, want de wind stond de andere kant op.

NH Nieuws

De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand om meer materieel, mensen en water ter plaatse te hebben. Het verkeer op de A4 ondervindt vooralsnog geen hinder van de rook. Geef de aanrijdende hulpdiensten de ruimte #brand #weteringenweg — VRK (@VRKennemerland) August 6, 2022