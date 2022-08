Amstelveense (71) krijgt gestolen SUV terug na achtervolging door Amstelland

Een politie-achtervolging door de regio heeft er eerder deze week toe geleid dat een 71-jarige bewoonster van de Amstelveense wijk Westwijk haar gestolen SUV terug heeft. De Toyota RAV4 moet wel eerst nog even naar de garage.

Aanhouding bij Brusselflat Uithoorn voor autodiefstal - Google Streetview & Politie Amstelveen

Omdat het aantal autodiefstallen in Westwijk de afgelopen tijd toeneemt, surveilleert de politie 's nachts extra. Agenten zijn vooral alert op Toyota RAV4's, omdat dat type auto bovengemiddeld vaak wordt gestolen. Als agenten in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 augustus rond 3.30 uur zo'n auto met hoge snelheid over de Burgemeester Wiegelweg zien scheuren, gaan ze erachteraan. Ze geven een stopteken, maar de automobilist negeert dat en drukt het gaspedaal dieper in. Kenteken gecheckt Terwijl de agenten de automobilist op de N521 richting Uithoorn op de hielen zitten, controleren ze het kenteken en ontdekken dat de auto van een 71-jarige Amstelveense is. De achtervolging leidt naar de Brusselflat in Uithoorn, waar de bestuurder stopt en direct uitstapt.

Zo populair is de RAV4 onder dieven Na historisch lage cijfers neemt het aantal autodiefstallen sinds dit jaar weer toe. Meerdere merken en types zijn gewild, maar als eigenaar van een Toyota RAV4 kun je maar beter 'met één oog open slapen', adviseerde AutoReview eerder dit jaar op basis van cijfers van vorig jaar. Niet zonder reden, want uit cijfers van het Landelijk Informatiepunt Voertuigcriminaliteit blijkt dat de Toyota RAV4 in de eerste zes maanden van dit jaar niet alleen de relatieve, maar ook de absolute koploper was. Voerden vorig jaar nog de Volkswagen Golf en Polo de lijst aan, van januari tot en met juni van dit jaar was de RAV4 met 196 exemplaren de meest gestolen auto. De Volkswagen Polo (2) en Golf (3) werden ieder 139 keer gestolen. Diefstalrisico Ook het diefstalrisico van de RAV4 was in het afgelopen half jaar gigantisch groot. Van iedere 179 Toyota RAV4's werd er 1 gestolen. Ter vergelijking: 1 op de 2396 Golfs en 1 op de 2065 Polo's werd gestolen De stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit verklaart de populariteit van de Toyota RAV4 onder dieven door de methode waarmee hij kan worden gestolen. Vaak wordt de code van de sleutel (die in huis kan liggen) gekopieerd. Dit kan worden voorkomen door de sleutel in een metalen blik te bewaren.