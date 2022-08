'Verschrikkelijk en barbaars' plan voor hotel in seniorencomplex van de baan

De rechtbank heeft voorkomen dat er een hotel komt in een pand aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. De gemeente had in 2020 een omgevingsvergunning aan You Hotel verleend, maar die is deze week door de rechtbank vernietigd.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente 'onvoldoende blijk gegeven van een zorgvuldige belangenafweging'. Er had namelijk gelet moeten worden op de zorgbehoeften van de oudere bewoners die op de andere etages van het pand wonen en op de bijzondere zorgtaak van de huisartsenpraktijk op de begane grond.

Hellingbaan

Voor de ingang van het pand ligt bijvoorbeeld een hellingbaan die gebruikt wordt door bewoners die in een rolstoel zitten of met een rollator lopen. Gasten van het hotel zouden diezelfde hellingbaan moeten gebruiken en het is volgens de rechtbank aannemelijk dat ze daar dan zouden blijven staan. Dat komt ook doordat de kamers geen eigen buitenruimte zouden krijgen. Ook zou door dezelfde ingang het afval en de was afgevoerd moeten worden, er zou namelijk geen aparte leveranciersingang komen.

You Hotel had de plannen eerder aangepast. In plaats van 300 bedden zouden er 165 bedden komen en vervielen de zespersoonskamers. De rechtbank spreekt van een verbetering, maar vindt het niet voldoende. "Niet is gebleken dat de doelgroep van het hotel (namelijk jongeren) wezenlijk is veranderd", staat in het vonnis. "In zoverre maakt het gewijzigd plan niet dat er sprake is van een gewijzigd evenwicht in de belangenafweging."

Seniorenappartementen

Het zogenoemde boetiekhotel, You Hotel weerspreekt met klem dat het ging om een hostel, zou op de eerste, tweede en derde verdieping van het zorg- en wooncentrum De Osdorperhof komen. In de hoogbouw vanaf de vierde verdieping zitten al 49 seniorenappartementen. De laagbouw bestaat uit 122 appartementen, deels voor senioren en deels voor patiënten met bijvoorbeeld psychische problemen.

De drie verdiepingen die You Hotel wilde gebruiken hadden een kantoorfunctie, maar kregen door de omgevingsvergunning een 'logiesfunctie'. Bewoners verzetten zich al sinds 2016 tegen het plan. Ze noemden het tegenover AT5 'verschrikkelijk en barbaars'.