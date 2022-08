Vier gewonden bij ongeluk met drie auto's op A4 bij Nieuw-Vennep

Twee inzittenden zaten langere tijd bekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. Een van de bestuurders is aangehouden omdat er aanwijzingen waren dat hij onder invloed van harddrugs reed.

Drie auto's

Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. De derde auto stond nog overeind, 'maar had wel schade', zo laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. In een van de auto's zat een gezin dat na vakantie onderweg was naar huis, schrijft de politie op Facebook.

De brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Nadat de brandweer het wrak had opengeknipt om de twee beknelde inzittenden te bevrijden, zijn drie van de vier slachtoffers in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Cocaïne

De bestuurders van de auto's zijn aangehouden en zullen worden verhoord, zodra hun medische toestand dat toelaat. Bij één van de bestuurders zal ook bloed worden afgenomen, omdat hij na het ongeluk positief testte op cocaïne.

Voor de hulpverlening, het opruimen van de ravage en onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, was de weg enige tijd afgesloten. Verkeer richting Den Haag werd omgeleid.