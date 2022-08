Vier gewonden bij ongeluk met drie auto's op A4

De brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Nadat de brandweer het wrak had opengeknipt om de twee beknelde inzittenden te bevrijden, zijn drie van de vier slachtoffers in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurders van de auto's zijn aangehouden en zullen worden verhoord, zodra hun medische toestand dat toelaat. Onderzocht wordt of er drank of drugs in het spel was.

Voor de hulpverlening, het opruimen van de ravage en onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, was de weg enige tijd afgesloten. Verkeer richting Den Haag werd omgeleid.