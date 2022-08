Vergunningen ontbreken: komst Oekraïners naar noodwoningen Kronenburg vertraagd

Eigenlijk hadden ze er al moeten wonen, maar de komst van ruim vijfentwintig Oekraïense gezinnen naar een terrein in Kronenburg laat nog even op zich wachten. De gemeente zegt er alles aan te doen om de vluchtelingen snel onderdak te bieden, maar eerst moet de brandveiligheid van de containerwoningen tiptop in orde worden gebracht.

Streetart op noodwoningen voor Oekraïners in Kronenburg - Gemeente Amstelveen

Begin juni maakte de gemeente Amstelveen bekend dat vastgoedbedrijven Zadelhoff en Maarsen Groep een terrein aan de E.M. Meijerslaan beschikbaar stelden voor de opvang van tientallen Oekraïense vluchtelingen. "Er komen veertig kamers", vertelde Tom Hilderink van Maarsen Groep destijds aan NH Nieuws. Hoeveel vluchtelingen er konden worden gehuisvest, was toen nog niet bekend. Deze week laat de gemeente Amstelveen dat ze 26 Oekraïense gezinnen woonruimte op het perceel heeft aangeboden.

Zonnebloemen Zoals op de foto boven dit verhaal te zien is, is er een schildering op de containerwoningen aangebracht. Wie het stuk streetart in opdracht van de vastgoedbedrijven heeft gemaakt, is niet bekend. Dat er zonnebloemen te zien zijn op de schildering, is volgens de gemeentewoordvoerder 'geen toeval'. De bloem is de afgelopen maanden het symbool van het verzet tegen de Russische invasie geworden.

De woonruimte is vooral bedoeld voor vluchtelingen die na hun vlucht onderdak vonden bij Amstelveense gezinnen, maar daar door uiteenlopende omstandigheden nu niet langer kunnen blijven. En ook van die groep komt niet iedereen zomaar in aanmerking, benadrukt de gemeente. Kandidaten moeten werk hebben of naar school gaan, ze moeten familie hebben en ze moeten minimaal twee maanden staan ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Vertraging Hilderink van MaarsenGroep zei in juni tegen NH Nieuws dat de eerste vluchtelingen er in juli hun intrek zouden kunnen nemen. Later bleek die planning te ambitieus en werd de oplevering uitgesteld naar begin augustus. Ook dat blijkt nu onhaalbaar, vooral omdat er nog een en ander moet worden geregeld rond de brandveiligheid, schrijft de gemeente in een persbericht. "Het gaat om brandveiligheid”, aldus locoburgemeester Herbert Raat. "Dit is een onderwerp waar we geen enkel risico mee nemen. We doen er natuurlijk alles aan om alles zo snel mogelijk rond te krijgen zodat de vluchtelingen een plek hebben." Navraag bij een gemeentewoordvoerder leert dat er geen grote aanpassingen hoeven te worden gedaan om de brandveiligheid op orde te krijgen. Wel moet het brandmeldingssysteem nog worden gekoppeld aan de meldkamer en moet de veiligheid van het gebruikte materiaal worden getoetst. Locatie onder aanvliegroute Saillant detail is de locatie van de noodwoningen. Ze liggen pal onder een van Schiphols aanvliegroutes, waar grote woningbouwprojecten vanwege te verwachten geluidsoverlast voor toekomstige bewoners niet zonder meer mogelijk zijn.

