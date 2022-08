Voorpret voor botenparade in Amsterdam: "Altijd weer een heerlijke chaos"

Al sinds het begin van de Amsterdamse Pride is de vriendengroep We Are Family erbij. En ook dit jaar zijn ze van de partij. "We zijn klein begonnen", vertelt Joost Veldman. "Maar inmiddels doen we met honderd mensen mee. We gaan er een groot feest van maken." Vorige week liep de groep mee in de Pride Walk en dit weekend zijn ze bootje nummer 66 met de botenparade.

Bij Veldman thuis, het officieuze We Are Family-hoofdkwartier, wordt de laatste hand gelegd aan de outfits. De groep besteedt aandacht aan de details, vertelt Joost. "En aan onze strakke choreografie natuurlijk!" Op vrijdagavond zullen de moves nog één keer gerepeteerd worden.

Behalve blijdschap, na drie jaar Pride-stilte, is er voor de groep ook ruimte voor verdriet. Ze moeten het stellen zonder de aanwezigheid van drie groepsleden, die de afgelopen jaren zijn overleden: Riet, Chris en Simon, de echtgenoot van Veldman. "Hij is in 2020 overleden. We hebben het als groep dus echt voor de kiezen gehad."

Straatfeesten

Ook onderdeel van het slotweekend: de straatfeesten. In onder meer de Spuistraat, de Reguliersdwarsstraat en op het Rembrandtplein kan er buiten gedanst, gesjanst en gedronken worden. Aan de Amstel, bij de Stopera, leidt Rachel Matteman het opbouwen van het podium voor het Vrouwenfeest in goede banen. Thema dit jaar: Who Run The World?!

"We verwachten zo'n tweeduizend bezoekers", vertelt Matteman. "En daarvan is ongeveer tachtig procent vrouw." Richtte de Pride zich in de begindagen nog wat meer op de mannen, tegenwoordig kunnen ook lesbische feestvierders kiezen uit een ruime hoeveelheid evenementen. "De vrouwen mixen altijd vrij gemakkelijk, ze kunnen overal heen met de Pride. Of dat nou het Homomonument is of het Beursplein. Maar het grootste feest is hier, bij de Stopera!"