'Suppend' het drijvend afval te lijf in Enkhuizen en Stede Broec

Van wc-potten tot gebruikte tampons en bierblikjes gevuld met pis: er belandt veel troep in het water van West-Friesland. Twee initiatieven organiseren volgende week dan ook een schoonmaaktocht - zowel suppend als met de kajak - om dit afval uit onze wateren te halen. Deelname is gratis en de huur van de sups ook. De kajakkers van 'Clean Green Kayak Machine' zullen de suppers gaan begeleiden.

Beide initiatieven hebben een grote band met het water dat West-Friesland rijk is. Het afvalprobleem houdt hen dan ook erg bezig. Overal ligt troep. Om mensen en recreanten bewuster te maken van het probleem en tot andere keuzes aanzetten, organiseren ze de campagne 'SUP against the Plastic Soup'. "De plastic soep begint bij ons voor de deur. Het waait de sloot in en het komt zo in de zee terecht", ziet Judith van Duijne, betrokken bij de stichting Schoon West-Friesland en één van de initiatiefnemers.

Grote zorgen

Judith maakt zich zorgen over het drijvende afval in het West-Friese water. "Plastic valt uiteen in kleine deeltjes, ook wel microplastics genoemd, en eindigt uiteindelijk in de maag van dieren. Veel vogels sterven daardoor aan een langzame en pijnlijke dood", merkt Judith. Zij is al langer bezig met het organiseren van opruimacties in West Friesland. "Ik heb kinderen en hopelijk ook ooit kleinkinderen. Ik wil graag dat die ook normaal kunnen leven."

Judith gelooft er niet in dat haar kleinkinderen de dijken in Enkhuizen zullen zien overstomen of doorbreken. "Wat er wel gaat gebeuren, weet niemand precies. Alleen is het wél duidelijk dat het nu de verkeerde kant opgaat."

Resultaat

Volgens Judith begint een schoner milieu of natuur bij jezelf. De groep die vaak deelneemt, wordt met de dag groter en jonger. "Het is fijn dat de jeugd ook inziet dat het zo langer niet meer kan." Naast dat je met zo'n schoonmaakactie nuttig bezig bent, is het volgens Judith ook héél gezellig. "Je leert nieuwe mensen kennen die allemaal hetzelfde doel hebben. En aan het einde drinken we gezellig een biertje."

Onlangs melde een meisje van acht jaar zich nog aan. "Ze wilde samen met vriendinnen haar buurt opruimen. Ook loopt er weleens een Bulgaar mee die door het sociale contact de Nederlandse taal leert. Dat is toch geweldig?"

Naast het feit dat het gezellig is, ziet Judith ook resultaat. Zo ruimde ze begin juli nog 15.000 filters van sigaretten op in Enkhuizen.

Aanmelden

De tocht vind plaatst op zaterdag 13 augustus in Stede broec en zondag 14 augustus in Enkhuizen. Voor de tocht in Enkhuizen zijn alle plaatsen al vergeven, maar op zaterdag 13 augustus zijn er nog enkele plekken over.