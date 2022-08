Buurtbewoners rechtop in bed na explosie Diamantbuurt: "Ga niet verhuizen om een paar knallen"

Omwonenden rond de Lutmastraat in Zuid werden vanochtend opgeschrikt door een keiharde explosie in de straat. Daarbij sneuvelden een deur en een ruit van een restaurant. Daarmee is het opnieuw onrustig in de buurt: vorige maand vonden er ook al meerdere vernielingen plaats. De politie denkt dat het laatste incident daar los van staat.

De explosie in de Lutmastraat die rond 5.45 uur plaatsvond, raakte voor zover bekend niemand gewond. Toch zit de schrik er bij buurtbewoners goed in. "Ik zat gelijk rechtop in mijn bed", vertelt een bewoner die wakker is geworden van de knal. Ondanks de explosie voelt hij zich niet onveilig in zijn buurt. "Ik woon al meer dan vijftien jaar hier in de buurt, dus ga niet verhuizen om een paar knallen."

'Onwenselijke trend'

De politie ziet de afgelopen half jaar het aantal explosies in de stad toenemen. "Het is een hele onwenselijke trend dat criminelen voor zulke gevaarlijke situaties zorgen", zegt een woordvoerder van de politie. "En daarom is het voor ons ook echt absoluut iets waar we uitvoerig onderzoek naar doen. Daarom hebben we ook hulp nodig van Amsterdammers: om erachter te komen wat er nou precies speelt en waarom criminelen dit doen."

De explosie van vanochtend is lang niet het eerste incident in de Diamantbuurt, bewoners trokken ongeveer een maand geleden al aan de bel vanwege overlast en vernielingen door hangjongeren. De buurt wordt geteisterd door een groep jongeren die, met name in de nacht, voor overlast zorgt.