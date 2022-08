Vlak voor competitiestart raakt Telstar Ozan Kökcü kwijt aan FC Eindhoven

Ozan Kökcü verruilt Telstar voor FC Eindhoven. De 23-jarige middenvelder, die in de voorbereiding een belangrijke rol in het elftal van trainer Mike Snoei speelde, had in Velsen-Zuid nog een contract voor één seizoen. De verwachting is dat Kökcü morgenochtend zijn handtekening bij de Brabanders gaat zetten.