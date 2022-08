Gehavend en getergd AZ wil wat rechtzetten bij seizoenstart

De eredivisie voor AZ begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Deventenaren zijn de nummer dertien van vorig seizoen en ze willen graag vooruit voetballen en druk zetten. Dat lijkt op papier een prima tegenstander voor AZ. Zeker omdat de ploeg van Pascal Jansen wat wil goed maken na de zeperd in Europa. "We hebben iets recht te zetten."

Pascal Jansen over tegenstander Go Ahead Eagles - NH Nieuws

AZ verloor donderdagavond met 1-0 in Schotland van Dundee United voor de Conference League. Donderdag is de return in Alkmaar. Daarvoor wacht dus nog de confrontatie met Go Ahead Eagles. Vervelend voor Pascal Jansen is dat hij op veel spelers geen beroep kan doen. Zo komt voor Riechedly Bazoer, Jens Odgaard, Jesper Karlsson, Yukinari Sugawara en Zinho Vanheusden de wedstrijd tegen de Eagles te vroeg.

