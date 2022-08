Vrijwilligers dragen Monnickendammer Visdagen: "Wat moet je anders op vrijdagen?"

Jaap en An zijn druk. De vrijwilligers van de Monnickendammer Visdagen laten oude ambachten zien zoals touwen knopen, zeil maken en sokken breien. Al sinds het begin van de jonge traditie - het evenement startte in 2015 - zijn ze erbij. "We willen als vrijwilligers een beetje de oude sfeer van Monnickendam terughalen."

Annie Lagrand-Groenewoud - wij mogen An zeggen - is bezig met een paar sokken. Dat duurt al een tijdje, want alleen tijdens deze dagen werkt ze eraan. "Het is hier gezellig. We hebben een hele hechte ploeg en hadden allemaal zoiets van: 'Wanneer mogen we weer?'"

"Het is gezellig, gemoedelijk", beaamt ook secretaris Jan Meerman. "Het is een apart soort 'evenementje'. Het publiek bestaat uit veel oudere mensen, maar die moeten ook vermaakt worden hè. En toeristen natuurlijk." An merkt wel verschil: "De Aziaten blijven weg dit jaar."