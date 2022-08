Petitie voor feesttent Limmer kermis gaat als een speer: "We worden onwijs gesteund"

Ruim 2.000 mensen hebben een petitie ondertekend die ervoor moet zorgen dat de feesttent op de kermis in Limmen langer open mag. Al dertig jaar is de tent tot 01.00 uur 's nachts geopend, maar dit jaar heeft gemeente een vergunning verleend tot maximaal 23.00 uur. En dat is een probleem, vertelt horecaondernemer Caroline Glorie: "Waar moeten al die mensen in godsnaam naartoe?"