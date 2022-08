Parasiet bedreigt bijenvolken: geen bijen, geen appels en geen peren

"Er moet haast gemaakt worden met het onderzoek naar de massale bijensterfte in ons land", zegt Imker Pim Lemmers. Hij ziet het aantal bijenvolken dat sterft groeien en niemand weet precies de oorzaak. Eén ding is zeker: de Varroamijt is een belangrijk gevaar en zelfs daar is geen afdoende remedie voor.

Varoamijt bedreigt bijenvolken, imker roept om meer onderzoek

"Ik heb het twee keer in mijn carrière meegemaakt dat mijn bijen massaal stierven en dat is verschrikkelijk", zegt imker Pim Lemmers uit Heemstede. Lemmers is al jaren het gezicht van de bijenhouderij in Nederland en hij is ook al jaren bezorgd over de tanende bijenstand in ons land. "Niemand weet precies hoe het komt. Is het de klimaatverandering zijn het de bestrijdingsmiddelen, niemand weet het zeker", vertelt Lemmers. Wel weet hij zeker dat de Varroamijt een belangrijke oorzaak van de bijensterfte is. Die dreiging neemt toe omdat de winters zachter worden en de gevreesde mijt steeds vaker de winter overleeft.

Varroamijt De Varroamijt is een piepklein parasietje dat bijen zo ziek maakt dat ze uiteindelijk het loodje leggen. Om de parasiet te bestrijden worden de bijen besproeid met vloeistof of poeder dat het poetsgedrag bevordert. Tijdens het poetsen, poetsen de bijen soms ook de mijt weg, een methode die helpt maar niet altijd afdoende is.

Het gaat slecht met de bijen maar het gaat goed met de wespen. De twee diersoorten worden vaak door elkaar gehaald maar dat is onterecht, het gaat om een andere diersoort. Er zijn dit jaar uitzonderlijk veel wespen maar met de bijen gaat het slecht. Lemmers: "Een wesp is een heel ander verhaal, een wesp is een rover, een bij is een bloemenzoeker."

Quote "Zonder bijen blijft de winkel van de groenteboer leeg, geen bijen geen appels en peren" pim lemmers, imker