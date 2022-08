De Drie Haringen klaar voor Iepen Fryske Skûtsjesilen: "Handhaven in klasse B als doel"

Vanaf Enkhuizen vertrekt er minimaal één keer per week een Fryske skûtsje richting het IJsselmeer. Daar wordt door de bemanning hard getraind voor de aankomende kampioenschappen 'Iepen Fryske Skûtsjesilen'. "Ons beste dagresultaat is vierde, dat willen we proberen te verbeteren", zo klinkt het ambitieus bij schipper Thomas de Boer.

De bemanning telt vijftien koppen. Volgens Thomas is dit nodig, omdat er veel taken aan boord zijn. "Het is een groot en lomp schip, er moet veel gebeuren om het snel te laten varen", benadrukt Thomas. Het schip waar ze mee varen, is de Drie Haringen uit Enkhuizen.

Hij stipt tijdens de training op het IJsselmeer gelijk een groot nadeel aan. "Wij zijn de enigen die hier trainen, dus we kunnen ons niet goed meten met de concurrentie. Hiervoor hebben wij dus wedstrijden nodig", aldus Thomas. Door corona hebben ze de afgelopen twee jaar geen wedstrijd gevaren. Het doel voor dit jaar is dan ook handhaving in klasse B.

Zaterdag 13 augustus begint de eerste van de in totaal zes wedstrijden. "Wij hopen elke dag minimaal in de top negen te eindigen van onze klasse", stelt Thomas. Van alle daguitslagen telt de slechtste niet en zo wordt uiteindelijk de kampioen bepaalt. Er zijn meerdere klassen. De Drie Haringen doet dit jaar mee in klasse B en kan promoveren naar A, maar ook degraderen naar C. "Wij hopen ons dit jaar te handhaven, door onderhoud hebben wij weinig kunnen trainen", meldt Thomas.

Tijdens de trainingen wordt er door de bemanning hard gewerkt. Het schip zeilt onder een steile helling tegen de wind in richting de gewenste boei. Om even later weer overstag te gaan en de wind van de andere kant in de zeilen te hebben. De ruige vaart gaat met een snelheid van ongeveer 7 kilometer per uur. "Wij hebben 'm hier ook wel eens over de tien gehad", weet Thomas te vertellen.

Alleen hebben ze dus geen flauw idee of ze nu sneller of langzamer zijn dan de concurrenten. Over een week varen ze richting Friesland, om daar ruim een week te verblijven. "Wij varen van plek naar plek met een hele karavaan. Er zijn zo’n 65 deelnemers die allemaal ongeveer 20 mensen mee hebben. Het is een klein dorp dat zich elke keer weer mee verplaatst. De sfeer tijdens de wedstrijden is dan ook geweldig", verzekert Thomas.