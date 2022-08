Grappig verhaal of avontuur? App ons jouw mooiste kermisherinnering

Kermisfanaten in Hoorn kunnen vanaf vandaag hun lol op en weer volop genieten van tal van kermisattracties. Ook elders in de provincie, onder meer in Alkmaar en Volendam, kunnen wij ons weer verheugen op veel kermisplezier. Om in de stemming te komen vraagt NH Nieuws jou je leukste, spannendste of meest bijzondere kermisverhaal met ons te delen.