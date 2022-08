Oude vrouw (86) zwaargewond na beroving van haar tas door twee meisjes

Een vrouw van 86 jaar uit Den Helder is gisteravond zwaargewond geraakt nadat twee jonge meisjes haar van de tas wilden beroven. De meisjes trokken aan de tas van de vrouw, waarna zij ten val kwam. De oude dame ligt met meerdere botbreuken in het ziekenhuis.

Donderdagavond even na 23.00 uur probeerden twee meisjes de handtas van de 86-jarige vrouw te stelen, toen zij in de Basstraat liep. De vrouw had haar tas stevig vast, waardoor zij omver werd getrokken. De vrouw kwam lelijk ten val en liep meerdere botbreuken en verwondingen op.

Minderjarig

De twee meisjes worden tussen de 13 en 16 jaar oud geschat. Zij vluchtten weg na de poging de vrouw te beroven. De politie is met spoed naar de twee daders op zoek. "Dit is een zeer heftig incident, de impact is enorm groot voor het slachtoffer", zegt de politie tegen NH Nieuws.

De meisjes renden zonder de handtas weg via de Parallelweg in de richting van de Ruyghweg. Eén van de twee heeft een lichte huidskleur, de ander heeft een getinte huidskleur. Eerder die avond reden de meisjes samen op een fiets.

De politie vraagt getuigen zich te melden.