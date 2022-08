Oekraïners worden fruitig welkom geheten met de appeltaarten van Margreet

Er was nogal wat te doen rondom de komst van de Oekraïense vluchtelingen in Enkhuizen. Omwonenden vreesden de ijsbaan voorgoed kwijt te raken, maar burgemeester Eduard van Zuijlen beloofde dat de opvang van tijdelijke aard zou zijn. Inmiddels zijn de eerste 30 vluchtelingen aangekomen. Daarom verwelkomt raadslid Margreet Keesman samen met andere buurtbewoners hen vandaag met verse appeltaarten, cupcakes en koffie.

Verdeeld over vijf groepen worden er in totaal 150 vluchtelingen opgevangen op de ijsbaan. Het is na de opvanglocatie in Hoogkarpsel de tweede opvanglocatie binnen de samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Keesman snapt ergens de frustratie wel van omwonenden, maar dat ligt volgens haar niet aan de vluchtelingen. "Veel mensen kunnen in Nederland momenteel geen woning vinden of betalen, maar daar kunnen de Oekraïners niets aan doen. Ik denk dat zij ook liever in eigen land waren gebleven, als dat mogelijk was."

Appeltaart

En daarom besloot Keesman, om samen met andere omwonenden, de vluchtelingen in het zonnetje te zetten, door gistermiddag appeltaarten te bakken en vandaag aan hen te trakteren. "Er is de laatste tijd heel veel negatieve berichtgeving naar buiten gekomen", ziet Keesman. "En daarom willen wij graag een tegengeluid laten horen."