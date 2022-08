Zeilboot in Huizer haven vat twee keer vlam in één dag tijd

Donderdagavond is een zeilboot op het droge in jachthaven Huizerhoofd in vlammen opgegaan. Het hele vaartuig is door de brand verwoest. Opvallend is dat er eerder die middag op dezelfde boot ook al brand is ontstaan.

Rond half elf 's avonds stond het vaartuig op het droge en ontstond er brand op de boot. De brandweer was snel ter plaatse om te blussen, maar bij aankomst was het vuur al zo hevig dat de boot niet meer gered kon worden. "We hebben het gecontroleerd uitgebrand en nageblust", laat de woordvoerder van de brandweer weten. Wat de oorzaak is weet de brandweer niet.

Bij de brand liep een jacht dat in de buurt lag ook schade op. Die moest tijdens het blussen door de brandweer verplaatst worden, omdat deze mogelijk 'aangestraald' kon worden. Dat wil zeggen dat de jacht door de hitte of de vlammen ook in brand kon vliegen.

Eerder die dag

Opvallend is dat dezelfde zeilboot eerder die dag al vlam vatte. Dat was rond het middaguur toen de boot in de buurt van de jachthaven aan de Ambachtsweg voer. Deze brand ontstond in het motorcompartiment. Maar wat de oorzaak van de brand is, is ook in dit geval onbekend.

Ook voor deze brand moest de brandweer uitrukken. De boot is door de reddingsbrigade snel naar een helling langs de kade gesleept, weg bij de andere boten in de buurt. Vanaf de kant kon de boot worden geblust. Hierbij werd ook de blusboot van de KNRM opgeroepen. "Alle hulpdiensten en het personeel van de haven hebben snel en adequaat gereageerd", zo stelt de woordvoerder.

Nasmeulen

Later die dag is het schup op het droge gezet, waarbij het later die avond weer mis ging. Of er misschien iets heeft kunnen nasmeulen waardoor er weer brand ontstond sluit de brandweer niet uit. "Het zou kunnen dat er bijvoorbeeld ergens iets nasmeulde waar wij niet bij konden komen, maar je kunt het niet met zekerheid zeggen."

De haven Huizerhoofd wil niets kwijt over de brand. Wel laten ze weten dat alles verder is opgeruimd.