Partyboten drijven omwonenden Nieuwe Meer tot wanhoop: "Feesten met 25 boten aan elkaar"

Bewoners en ondernemers in de buurt van de Nieuwe Meer bij Amsterdam hebben de afgelopen maanden regelmatig last van grote groepen jongeren die feest vieren op het water. Afgeladen “partyboten” ontmoeten elkaar met grote aantallen tegelijk op het meer. Hier worden de boten aaneengeschakeld, waarna de volumeknop maximaal wordt opengedraaid. “Een feestje moet kunnen, maar nu is de maat echt vol.”

Ook omwonenden rond de Nieuwe Meer vrezen bij iedere mooie dag weer een middag en avond vol ergernis. Eén van hen woont aan de andere kant van het water en is ondertussen wel wat gewend, maar voor deze hoeveelheid overlast heeft hij niet getekend. “Doordeweeks en in het weekend hebben we veel last van partyboten op mooie dagen”, vertelt hij. "Sloepen met 30 tot 50 man en grote installaties erop. Dat loopt het laatste jaar echt uit de hand. Tot en met drijvende feesten waar er 25 boten aan elkaar liggen."

Als de handhaving niet opgeschaald wordt, overweegt hij zijn tuintje te verkopen. “Ik hoop nu vaak dat het slecht weer is, maar als dit nog jaren zo doorgaat dan ga ik misschien opzeggen”, aldus Baas, die al 25 jaar tuinbezitter is.

Het geluid wordt door het wateroppervlak over grote afstand gedragen. Zo bereikt het gedreun van de bas ook het volkstuinencomplex naast de Nieuwe Meer. Hans Baas is eigenaar van een tuintje en ervaart dagelijkse geluidshinder vanaf het meer. “Het gaat maar door en het is vaak geen muziek, maar een stereo-installatie die een basdreun produceert”, zegt hij. "De boten zijn vaak volgeladen met passagiers, wel 40 tot 50 mensen. Daarnaast heel veel drank en de troep laten ze achter bij het begin van de Riekerweg als ze daar uitstappen."

Muziek op terras

De muziek en het geschreeuw van opvarenden van de partyboten draagt bijzonder ver: de bas is tot ver in de Haarlemmermeerpolder te horen. Ook terrasgasten van pannenkoekenboerderij Meerzicht in het Amsterdamse Bos kijken verrast op als ze van eigenaresse Karin van Dantzig te horen krijgen dat de harde muziek niet uit de speakers van het restaurant, maar vanaf het water verderop komt. “Het is zo erg dat gasten vragen van 'mag de radio hier wat zachter?'", legt ze uit. "We hebben helemaal geen muziek op het terras, dus dan leggen we uit dat het hoogstwaarschijnlijk de partyboten zijn op de Nieuwe Meer of op de Ringvaart."

Handhaving

Het schort volgens iedereen die overlast ervaart aan handhaving op het water. Inmiddels zijn er ook gesprekken gevoerd tussen gemeente, handhaving, politie en omwonenden. Daar kwam volgens die laatste groep uit naar voren dat de capaciteit bij de ordediensten ontbreekt om structureel in te grijpen bij overlast.

Een woordvoerder van stadsdeel Zuid laat weten dat Handhaving de overlastmeldingen momenteel in kaart aan het brengen is. Er wordt vervolgens overlegd tussen de stadsdelen Zuid en Nieuw West om te kijken of het op basis van de meldingen noodzakelijk is om extra handhaving in te zetten. Hij wijst er daarbij op dat bij overlast een melding gedaan kan worden op de gemeentewebsite.