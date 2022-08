Meerjarig contract voor Rinus 'Veekay' in IndyCar Series

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout blijft de komende jaren racen in de Amerikaanse IndyCar Series. De 21-jarige racer uit Hoofddorp heeft zijn toekomst verbonden aan Ed Carpenter Racing, het team waarvoor hij sinds zijn debuut in de IndyCar rijdt.

"Ik ben erg blij om door te gaan bij Ed Carpenter Racing voor wat mijn vierde jaar in de NTT IndyCar Series zal zijn. Ed Carpenter gaf me de kans om voor het team te rijden toen ik uit Indy Lights kwam en heeft me sindsdien mijn talenten in een Indy-auto laten zien", liet de Hoofddorper weten.

Rookie

Van Kalmthout begon in 2020 aan zijn avontuur in de IndyCar Series. In zijn debuutjaar haalde hij de poleposition in de kwalificatie van de Harvest GP, wat hem ook een podiumplek opleverde. Uiteindelijk werd beloond met 'Rookie of the year', voor beste nieuwkomer.

Zijn eerste overwinning behaalde hij in 2021 op de Indianapolis Motor Speedway. In het huidige seizoen won hij nog geen race, maar pakte hij wel pole op het circuit van Birmingham. Er staan nog vier races in de huidige jaargang op de planning voor Van Kalmthout.