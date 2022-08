Blog: Sluizenroute voorlopig nog niet open voor auto's • Meeuwen morgen vrij in 'mekka' IJmuiden

De sluizenroute over het sluizencomplex in IJmuiden gaat 'voorlopig nog niet open'. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS) naar aanleiding van vragen van NH over de zoutdam die Rijkswaterstaat in Zeesluis IJmuiden. laat bouwen om verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan.

Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen gaan volgens de woordvoerder 'binnenkort in gesprek over de sluizenroute'. De route is, tot ergernis van Velsenaren, al jaren dicht voor auto's, terwijl de route vanaf april 2018 voor een jaar dicht zou gaan. Fietsers kunnen sinds maart vorig jaar wel genieten van de slingerroute over de sluizen.

Dit jaar zou de sluizenroute bij wjize van proef tijdelijk opengaan voor gemotoriseerd verkeer, maar dat feest ging toch niet door. Naast inwoners, toonde toen ook de gemeente zich daar toen teleurgesteld over.

Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat is de route nog steeds afgesloten wegens onderhoud en werkzaamheden aan de bruggen en sluizen. Ook is RWS dit moment onder andere bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de zoutdam in het Binnenspuikanaal (zie deze video op Facebook). Die dam moet eind 2024 klaar zijn.

Of de aanleg invloed heeft op de opening van de sluizenroute, is nog onduidelijk. Over de plannen tegen de verzilting van het Noordzeekanaal maakte NH Nieuws in januari onderstaand item.