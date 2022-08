Blog: Nederland winnaar eerste kortebaaninterland • Meeuwen morgen vrij in 'mekka' IJmuiden

De Hoofdstraat van Santpoort-Noord was gisteren weer dé ontmoetingsplaats voor Santpoorters. Je kon over de hoofden lopen langs het parcours waar na een onderbreking van twee jaar weer een kortebaandraverij werd gehouden. Southwind Raptor met pikeur Marco Spin won de wedstrijd.

De draverij van Santpoort is er één van records. De wedstrijd is de oudste (de eerste was in 1752), trekt het meeste publiek en nergens wordt een hogere totalisator-omzet behaald. Maar Santpoort is ook een draverij van primeurs. Voor het eerst in de geschiedenis kwamen er acht Belgische paarden en pikeurs aan de start. Zodoende kon van een interland worden gesproken, een derby der Lage Landen. Die werd gewonnen door het 'thuisland.'

Fred Segaar