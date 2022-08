Patatje Kees keert niet meer terug van vakantie: "Heb de wagen verkocht"

In een emotioneel bericht op Facebook deelt Kees Schenk, eigenaar van de snackwagen 'Patatje Kees', het nieuws: "Met dubbele gevoelens willen we jullie vertellen dat de snackwagen is verkocht!" En zo komt er een einde aan zijn gewaardeerde patatjes en snacks.

Patatje Kees op het bedrijventerrein in Hoorn - Maurice Blaauw / NH Nieuws

De snackwagen van Kees, die vanwege zijn vakantie al even niet in dienst was, is gisteren opgehaald. "Een vrouw uit Limburg heeft 'm gekocht", verklapt Kees. Volgens hem is het allemaal heel snel gegaan, en komt 'ie niet meer terug van vakantie. "Mijn laatste patatje heb ik gebakken op vrijdag 22 juli." Kees vindt het welletjes geweest: na ruim 52 jaar werken gaat hij met pensioen. Op 23 augustus zou Kees terugkeren om nog een maand te werken. "Ja, dat gebeurt dus nu niet meer. Ik heb eieren voor mijn geld gekozen. Graag had ik mijn wagen op Hoorn80 gehouden, maar de gemeente werkte niet mee", aldus Kees. Negen jaar gedoogd De gemeente heeft Kees negen jaar gedoogd. En als hij nu terugkijkt op zijn tijd, steekt dat nog wel. "Iedereen zegt dat ik daar illegaal stond, maar negen jaar geleden waren de regels anders. Daar heb ik toen naar gehandeld", legt Kees uit. Volgens hem mocht je een snackwagen uitbuiten op eigen terrein als er wederzijds goedkeuring was. En die had Kees met de eigenaar van het terrein waar hij stond. "De regels zijn nu anders. Maar toen dat veranderd werd, stond ik er al."

De lege plek van Patatje Kees

Te ambitieus De negen vette jaren, zoals Kees ze zelf noemt, heeft hij met veel plezier beleefd. "Ik heb een leuke klantenkring opgebouwd en genoten van mijn tijd", zegt hij met trots. Dat de snackwagen daar niet kan blijven staan, vindt hij dan ook erg jammer. Het idee van de gemeente om horeca op Hoorn80 te vestigen, vindt hij te ambitieus. "Het is de afgelopen jaren steeds rustiger geworden op het terrein." De gemeente geeft aan meerdere bedrijven op Hoorn 80 te hebben benaderd met de vraag of zij een horeca voorziening willen runnen. "Hier zijn enkele positieve reacties opgekomen, na de zomer wordt er gekeken of deze locaties voldoen aan de criteria van locatie, pand en parkeerplaatsen die de gemeente stelt", meld gemeente Hoorn. De gemeente gaat naar dit toets moment met de ondernemers in gesprek, en zal ze vragen om een plan in te dienen. "Het uiteindelijke doel is dat er voor één pand het bestemmingsplan gewijzigd wordt zodat er op Hoorn-80 een horecavoorziening komt" aldus gemeente Hoorn.