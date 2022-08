Buurt klaagt over overlast van vluchtelingenopvang, Hilversum neemt maatregelen

De gemeente verzekert de bewoners nu dat hun veiligheid voorop staat en dat er wordt gekeken wat er beter kan. "Laat helder zijn dat bij de opvang van mensen met traumatische ervaringen er altijd aandachtspunten zijn. Maar de veiligheid van de bewoners van de Heuvellaan en de omwonenden zijn van het grootste belang en daar werken we hard aan", zo laat men weten aan de buurt.

Hilversum heeft vanaf deze week een vertrouwenspersoon aangesteld waar bewoners terecht kunnen als er zorgen zijn of als ze problemen zijn. Daarnaast wijst de gemeente erop dat ze contact kunnen opnemen met de bewakers van het pand, maar ook gewoon de politie kunnen bellen als er iets niet pluis is.

Voor de vluchtelingen aan de Heuvellaan gelden er volgens de gemeente ook strenge regels om er voor te zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Zo zijn alcohol en drugs niet toegestaan. De gemeente geeft ook aan dat er geen signalen zijn dat er harddrugs wordt gebruikt, wel weet men dat er soms wordt geblowd.

De gemeente verzekert dat er ook een no-nonsensebeleid geldt: wie zich niet aan de regels houdt, wordt weggestuurd. De bewakers controleren streng.

Aan de Heuvellaan worden momenteel 267 vluchtelingen opgevangen, hoewel dat per dag nog verschilt. Er kunnen maximaal 350 vluchtelingen terecht. Het gaat nu alleen om vluchtelingen uit Oekraïne, al zitten er volgens de gemeente ook 'derdelanders' tussen. Dat zijn mensen die ook gevlucht zijn uit Oekraïne, maar geen Oekraïens paspoort hebben. Ze studeren of werken in het land op basis van een verblijfsvergunning.