Grootst onthaal voor 'boegbeeld Barry': "Prachtig; het is als een jongensboek"

Onder grote belangstelling is 'boegbeeld Barry' binnengehaald in de haven van Den Oever. De spectaculaire archeologische vondst was afgelopen maandag de bijvangst van Wieringer garnalenvissers. Ze hadden geen idee wie hen tussen de garnalen door zo priemend aankeek. Inmiddels is de museumwereld in rep en roer en wil iedereen het beeld zien. Visser Victor Ayal is er diep van onder de indruk: "We hebben nu wel door hoe bijzonder het is."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

'Barry' is de naam die de vissers het beeld hebben gegeven. Het eiken beeld van een man met muts en stevige snor moet zo'n 500 jaar op de zeebodem hebben gelegen. Afgelopen maandag haalden de garnalenvissers van de WR22 het mee naar boven. "Het was even schrikken, omdat je in één keer aangekeken wordt door een paar ogen. Dit vindt je haast nooit. Heel indrukwekkend, heel mooi, heel gaaf", vertelt visser Victor Ayal. 'Juweel' Voor Michiel Bartels van de archeologische dienst van de gemeente Hollands Kroon is het zaak dat het beeld zo snel mogelijk geconserveerd gaat worden, zodat het beeld in goede conditie blijft: "Het is een juweel. Het beeld is een deel van de reling van een koopvaardijschip of een oorlogsschip. Er ligt een replica in Lelystad bij Bataviastad. Wat het precies voorstelt, dat gaan we nu onderzoeken." Tekst gaat door onder de video.

boegbeeld Barry / krijger tussen garnalen - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Voor visser Victor Ayal, die het beeld bijna alweer overboord had gegooid, dringt het belang van de vondst steeds dieper door: "Het is natuurlijk prachtig om hier iets uit de tijd van piraten te hebben, mensen die toen de zeeën hebben bevaren. Het verhaal achter het beeld is fantastisch, dat is waar het om draait. Ja prachtig; het is toch wel als een jongensboek." Idiote bedragen In principe mogen de vissers het beeld houden en zowel archeoloog Bartels als visser Ayal hopen dat 'Barry' in buurt blijft. Ayal: "Er werden al idiote bedragen geboden voor beeld, maar we gaan eerst voor het conserveren en in bruikleen geven. Ik hoop in eerste instantie dat ie naar museum Kaap Skil op Texel gaat of Bataviastad en dat ik het met mijn gezin nog een keertje in een mooie opstelling kan zien."