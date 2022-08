People of the Pride: "Ik weiger in een hokje gestopt te worden"

Vanaf jongs af aan is het al duidelijk voor Tabi Sutherland: "Het idee van een 'vrouw' of 'man' zijn, past niet bij me." Fietsen is Tabi's grootste passie, maar ook daar loopt die tegen de nodige moeilijkheden aan. In de Pride week maakt AT5/NH Nieuws de serie 'People of the Pride'.

"Ik noem mijzelf transgender en non-binair. Transgender omdat ik me niet identificeer met het geslacht dat me gegeven was bij de geboorte en non-binair omdat ik me niet kan vinden in de genders, die we in de maatschappij hebben", vertelt de 28-jarige Tabi in de fietswinkel waar die werkt.

Wielrennen is diens grootste passie, maar juist daarin loopt Tabi tegen nodige grenzen aan. "Vooral in de sportwereld, moet je altijd kiezen tussen de mannelijke of vrouwelijke categorie. Als je ergens tussen in valt en je wil alsnog meedoen. Waar ga je dan heen?"