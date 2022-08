Agressieve hond komt voor spuitje en verricht laatste daad: dierenartsassistente hard gebeten

Het was gistermiddag even schrikken voor de Hilversumse dierenartsassistente Sharon. Ze werd gebeten door een agressieve hond die naar binnen werd gebracht om ingeslapen te worden. De dierenartsassistente raakte daarbij flink gewond, waardoor er even paniek was rond de praktijk. Razendsnel stonden er meerdere politieauto's voor de deur, moesten er twee ambulances komen én werd de traumahelikopter opgeroepen. "Maar het gaat goed me", vertelt ze een dag later. Ze is 'gewoon' weer aan het werk.

Inter Visual Studio / Adobe Stock

Het had gistermiddag zo'n beetje het laatste klusje van de dag moeten worden: het laten inslapen van een erg agressieve hond. "Een hond die niet in de samenleving te houden was", vertelt Sharon een dag later. "De baasjes hadden echt hun verantwoordelijkheid genomen door te besluiten afscheid van hem te nemen. Een moeilijk, maar verstandig besluit. Deze hond kon niet met mensen omgaan en was gewoon gevaarlijk." Protocol Als dierenartsassistente weet Sharon wel hoe ze moet handelen als er een agressieve hond komt. Met enkele collega's en het baasje van de hond werd 'het protocol' gevolgd. Toch ging het mis. "De hond zat heel erg goed vastgemaakt en we deden allemaal goed ons werk, maar de hond draaide toch door en wist zich op de een of andere manier toch los te rukken. Echt een wonder."

Quote "Als een hond zo bijt staat iedereen al snel paraat, omdat er een slagader geraakt zou kunnen worden" Dierenarts-assistente Sharon

Eenmaal losgebroken, sloeg de hond flink toe. De hond grijpt de arm van Sharon en zet zijn tanden er goed in, ook op haar rug raakt ze gewond. De beten zijn flink. "Het gebeurde allemaal razendsnel. De eigenaar van de hond handelde super goed, pakte hem meteen beet en zette hem achterin de auto", blikt Sharon terug. "Ik ben naar binnen gelopen en heb meteen wat gepakt om mijn arm af te dekken." Meerdere hulpdiensten Toen werd er alarm geslagen: razendsnel stonden er meerdere politieauto's voor de deur, werden er twee ambulances opgeroepen en stond zelfs de traumahelikopter klaar om te vertrekken om Sharon te helpen. "Maar eigenlijk valt het best mee", vertelt ze nu nuchter. "Als een hond zo bijt staat iedereen al snel paraat, omdat er een slagader geraakt zou kunnen worden. Dat was bij mij gelukkig niet zo. Achteraf bleek de hond ook geen spierweefsel of bot te hebben geraakt. Het was allemaal snel achter de rug." Tekst gaat door onder de foto.

Inter Visual Studio

Sharon is vandaag dan ook gewoon weer aan het werk. "Het gaat naar omstandigheden best goed. Ik kan mijn arm goed gebruiken en heb er wat dat betreft niet heel veel last van. De wonden zijn wel flink en het zal allemaal wel even duren voordat het geneest. Ik zal er ook wel wat littekens aan over houden." Geen bosje bloemen Bang om echt weer aan het werk te gaan, is ze dan ook niet. "Als je het zo bekijkt, kan het ook gewoon een keer gebeuren. Ik was alleen even op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ik heb thuis ook een paar honden, waaronder hetzelfde ras als deze hond. Een hartstikke lief beest. Ik hou vandaag wat meer afstand op het werk en zit achter de balie om de telefoon aan te nemen, maar zodra het kan, doe ik mijn normale werk weer." Met het baasje van de agressieve hond, heeft Sharon nog contact. De hond is gistermiddag na het voorval naar Amersfoort gebracht om daar alsnog te laten inslapen. "De eigenaren van de hond hebben mij onwijs goed geholpen en zijn heel lief voor me. Zij kunnen er verder ook niets aan doen. Een bosje bloemen heb ik nog niet gehad, maar ik heb ook meteen gezegd dat dat helemaal niet hoeft. Ik heb bovendien naast honden ook meerdere katten thuis. Dat gaat niet zo goed samen met een mooie bos bloemen", glimlacht ze.