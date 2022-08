Intens genieten op de mini-camping: "Ze mogen mij als straf hier neerzetten"

Wanneer je door West-Friesland rijdt, kom je ze wel eens tegen: weilanden achter een huis of boerderij met allemaal caravans. Dit zijn mini-campings met plek voor enkele tientallen kampeerders. "Het is hier rustig en geweldig vertoeven. Als ik hier aan kom ben ik gelijk in de zen-modus", vertelt campinggast Jenny van de Borg die al vijf jaar naar camping Valkenhof in Oostwoud gaat.

Genieten in het grote niks - NH Nieuws

Een stukje verderop in de Weere, op camping Het Stammeland, legt een ouder echtpaar uit dat dit het 'campinglife' is. "Je zegt elke ochtend iedereen gedag en het is hartstikke gezellig", vindt Wil Vink. "Ze mogen mij als straf hier neerzetten." Haar buurman op de camping, Eric-Jan van Gaalen, geeft aan dat het in de omgeving van West-Friesland nog stil kan zijn. "Thuis hoor ik continu vliegtuigen overkomen en raast de trein langs mijn huis. Hier is het écht stil en dat is een heel mooi geluid."

Het valt op dat veel mensen die hier op mini-camping staan uit de regio komen. "Het is lekker dichtbij. Ik kan ook vanaf hier naar mijn werk toe als het moet", aldus Eric-Jan. Hij vertelt ook dat er mensen van buitenaf komen. "Er staat hier nu een echtpaar uit Zeeland, omdat zij het daar te druk vinden met al die toeristen." Minder druk Tijdens corona stonden de campings in West-Friesland nog helemaal vol. Dat is nu wel anders, merkt ook Bernadet Dubbeld die de camping Valkenhof in Oostwoud uitbaat. "Ik heb wel een goed voorjaar gehad, maar je merkt nu al dat het rustiger is. Ik denk dat veel mensen naar het buitenland zijn", zegt Bernadet. In vergelijking met voor corona ziet ze wel een verschil, namelijk dat meer mensen met een camper langskomen. "Ze blijven hier even en gaan dan weer door naar de volgende camping."

Een eenzame camper op een mini-camping in West-Friesland - Maurice Blaauw / NH Nieuws

Bij een rondvraag langs meerdere campinggasten blijkt dat het fietsen door de omgeving, activiteit nummer één is. “Als je van weids houdt, moet je hier zijn", verzekert Jenny. Maar de gezelligheid kan je ook vinden in steden als Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. "Het is hier rustig en geweldig vertoeven. Als ik hier aan kom ben ik gelijk in de zen-modus." Wil Vink: "Je kan erheen fietsen door prachtige natuurgebieden met hele mooie vogelplaatsen." Ook campingbaas Bernadet geeft aan dat iedereen gaat fietsen: "Wanneer ze weg gaan, zeggen ze vaak: wat is de omgeving hier toch mooi."