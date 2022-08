Jarige pluktuin Bakkum wacht nog op officiële status: "Gaan gewoon door"

Het is feest dit weekend in de Bakkumse pluktuin van Piet Liefting. Tien jaar geleden begon hij de tuin als 'bezigheidstherapie', maar inmiddels is de bloementuin waar je je eigen bosje bij elkaar kan scharrelen een goedlopend bedrijfje. Alleen: zonder officiële vergunning.

Piet Liefting (62) hoopt snel goed nieuws van de gemeente te krijgen. "We hebben al wat gesprekken gevoerd, en ik denk dat het wel goed komt." Echt zenuwachtig is hij er niet voor. "We gaan gewoon door."

De situatie van nu voelt voor hem ook niet hetzelfde als de sores van vijf jaar geleden. Toen bleek zijn werkschuur illegaal. Daar werd uiteindelijk een oplossing voor gevonden. Maar nu, vijf jaar later, is er nog altijd dus onzekerheid over een vergunning voor de tuin.

De gemeente Castricum kon vanwege de vakantieperiode op korte termijn niet achterhalen wanneer daar een beslissing over genomen wordt. Volgens Piet zou het na de verkiezingen van maart op de agenda komen. "Geen nieuws is goed nieuws, denk ik dan maar."

