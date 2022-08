NS vergeet station Zuid te openen: reizigers staan voor gesloten rolluiken

De twee hoofdingangen van station Zuid zijn vanmorgen later dan de bedoeling was geopend. Uitstappende reizigers stonden daardoor in het station vast, en vertrekkende reizigers misten hun trein. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) is er een communicatiefout geweest met het beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het openen en sluiten van het station.