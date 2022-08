Wanbetaler na 'wild avontuur' aangehouden, mede dankzij Hicham en zijn vrienden

"Het voelde alsof we in een film zaten", zegt Hicham nog een beetje beduusd. Afgelopen nacht belandt hij in de Hoornse binnenstad met zijn vrienden én twee agenten in een achtervolging. Deze eindigt uiteindelijk met de aanhouding van een 23-jarige verdachte, die eerder weigerde zijn rekening te betalen bij café De Waag.

De Roode Steen in Hoorn - Inter Visual Studio

Horinees Hicham (19) besloot gisteravond samen met zijn maatje Aness (18) en twee andere vrienden een drankje te drinken op de Roode Steen. Het viertal besloot daarna een rondje te lopen over het plein om vervolgens richting hun scooters te lopen. Maar op de weg terug werden ze door een voorbijganger aangesproken. Een man had geweigerd zijn rekening te betalen, werd hen verteld. Hij zou zijn weggerend richting het Oostereiland. "Wij zijn toen op onze scooters gestapt en erachteraan gereden om te kijken wat er aan de hand was", legt Hicham (19) uit. Eenmaal aangekomen bij de jachthaven zagen de jongens dat agenten op zoek waren naar de verdachte. "Ik vroeg toen aan één van de agenten of ik iets kon doen." Waarop de agent antwoordde dat een andere agent nog op de Roode Steen stond. "We waren met drie scooters, dus toen heeft een vriend van ons de agent opgehaald." Vechten in onderbroek Voordat de verdachte besloot te vluchten, vertelde hij volgens Hicham (19) aan het barpersoneel dat een 'vriend' van hem - die vlakbij het café woonde - de rekening wel zou betalen. Een medewerker van het café liep daarom naar de woning van de 'vriend', om het verschuldigde bedrag op te halen. De medewerker belde aan en een slaperige man deed de deur open, in zijn onderbroek.

Hij werd zo kwaad om het verhaal van de barmedewerker, dat hij besloot om in zijn onderbroek naar de 23-jarige man te lopen om hem te slaan. Hierop besloot de verdachte te vluchten naar het Hoornse havengebied. Uiteindelijk werd de verdachte dankzij een warmtebeeldcamera van de helikopter gezien in een bootje. Hicham (19) en zijn vrienden werden na de aanhouding door de politie hartelijk bedankt voor hun hulp. "Het was een wild avontuur", blikt de 19-jarige terug. "Het voelde een beetje alsof we in een film zaten."