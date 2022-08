Nieuwsblog: Zo was dorpsfeest Santpoort gisteren

Als Matthijs Büchli de laatste jaren terugkeerde in Santpoort, de plaats waar hij opgroeide, was dat meestal om gehuldigd te worden. Als baanwielrenner won hij alles wat er te winnen viel, tot olympisch goud aan toe. Gisteravond was hij in Santpoort om het startschot te geven voor de plaatselijke wielerronde, onderdeel van het dorpsfeest.

Fred Segaar