Nieuwsblog: Eerste kortebaaninterland in Santpoort • Inbrekers grondig te werk gegaan in Uitgeest

Na een brief van Stichting Duinbehoud aan stikstofbemiddelaar Johan Remkes, ligt er nu ook envelopppe van de stichting bij de provincie op de mat. Duinbehoud wil dat Tata Steel IJmuiden veel sneller, veel minder stikstof uitstoot. Het is een reactie op het plan van de provincie de uitstootrechten uit de natuurvergunning van Tata Steel meer geleidelijk af te bouwen.

Duinbehoud zet zich in voor de bescherming van de kust. In de duinen, voornamelijk in IJmuiden, is het volgens de stichting 'dweilen met de kraan open' door de overvloed aan neergedaald stikstof: "Het duingebied groeit versneld dicht en waardevolle kruidenvegetaties verdwijnen."

Daardoor zijn schoonmaak- en afplagacties volgens Duinbehoud noodzakelijk, waar de natuur dan weer 'jaren van moet herstellen'. Frustrerend, vindt de stichting.

En dus meent zij dat Tata Steel, veruit de grootste industriële stikstofuitstoter van Nederland, veel sneller veel meer moet doen om die uitstoot terug te brengen dan dat de provincie als toezichthouder nu van het bedrijf verlangt.

Expres niet te veel bijgesteld

Milieugedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie zei drie weken geleden dat de stikstofnormen van Tata Steel expres niet té ver naar beneden worden bijgesteld, zodat de bouwplannen van de twee nieuwe, groenere fabrieken niet om die reden in de war geschopt kunnen worden. De eerste fabriek moet aan het einde van dit decennium klaar zijn, de tweede een paar jaar later.

Maar zo schiet het niet op, vindt Duinbehoud. Tata Steel heeft een aantal plannen, zoals bijvoorbeeld de bouw van een grote DeNox-installatie bij de Pelletfabriek. Als die in 2025 in een gebruik genomen wordt, kan de vergunning evenredig met de verminderde stikstofuitstoot worden teruggebracht, vindt Duinbehoud. Maar zover gaan de provincie-eisen niet.

De zogenaamde zienswijze van Duinbehoud komt niet uit de lucht vallen: gisteren verzocht Duinbehoud stikstofbemiddelaar Johan Remkes ook al om de druk op Tata op te voeren sneller minder stikstofoxiden uit de stoten.

Tata Steel heeft een zogenaamde Roadmap opgesteld om in 2025 de geluids-, geur en stofoverlast op de omgeving teruggebracht te hebben. Ook zetten zij in op volledig CO2-neutrale staalproductie in 2050.