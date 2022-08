Overstap van de baan naar de weg valt wielrenner Büchli zwaar

Als Matthijs Büchli de laatste jaren terugkeerde in Santpoort, de plaats waar hij opgroeide, was dat meestal om gehuldigd te worden. Als baanwielrenner won hij alles wat er te winnen viel, tot olympisch goud aan toe. Gisteravond was hij in Santpoort om het startschot te geven voor de plaatselijke wielerronde, onderdeel van het dorpsfeest.

Beat Cycling

Büchli is aan het begin van dit seizoen overgestapt van de baan naar de weg en daarmee lijkt voorlopig ook een einde gekomen aan de huldigingen. Want winnen doet Büchli nog niet in zijn nieuwe rol. De verandering valt hem zwaar. Büchli heeft grote moeite koersen uit te rijden, laat staan dat hij ereplaatsen behaalt."Ik had gehoopt dat het sneller zou gaan, maar misschien had ik dat niet moeten verwachten." tekst gaat verder onder de video

Wielerronde - NH Nieuws

Matthijs Büchli doet er alles aan een rol van betekenis te spelen in de wedstrijden die hij rijdt. Een overwinning zou hij goed kunnen gebruiken. Maar als de laatste kilometers in zicht zijn en de finale dus begint, is hij óf afgestapt, of zó moe geworden dat hij geen kracht meer heeft voor de sprint. "De koersen op de weg zijn veel langer dan ik gewend was op de baan. Het kost me moeite 150 kilometer te fietsen."

Quote " Overstap van de baan naar de weg is een kwestie van lange adem" Matthijs Büchli

Stoppen is nooit in hem opgekomen. "Ik moet het tijd geven. Het is een kwestie van lange adem. Ik geef mezelf twee à drie jaar. Daarin moet het gebeuren." Een terugkeer naar de baan sluit hij op termijn niet uit, al zal dat niet als sprinter zijn." Ik heb als wegrenner te veel ingeleverd om als sprinter nog een rol van betekenis te kunnen spelen. Maar misschien zijn de langere wedstrijdonderdelen op de baan een optie. Die zijn een kilometer of vijftig. Een stuk minder dan op de weg. Dus zou ik daar een kans moeten hebben." Büchli had zich gisteravond liever in wielertricot gehesen in plaats van het startschot te geven. Maar de reglementen staan niet toe dat een renner van zijn profniveau, hij fietst bij het BEAT Cyclingteam, wedstrijdjes rijdt bij de amateurs. "Op zich jammer, ik had het best leuk gevonden. Maar het mag nu eenmaal niet." De Ronde van Santpoort werd bij de vrouwen gewonnen door Tessa Dijksman uit Velserbroek. Bij de mannen was Frank Roling uit Beverwijk de snelste.