Officieel een watertekort, maar drinkwater niet in gevaar

Vanwege de aanhoudende droogte is er vanaf vandaag officieel een watertekort. Er is landelijk een grotere vraag naar water, dan wat uit de lucht valt of het land binnenstroomt via rivieren. Volgens drinkwaterbedrijf PWN hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen te maken over het drinkwater. "De droogte heeft vooralsnog geen impact op de drinkwatervoorziening." Wel vragen ze iedereen om bewust met water om te gaan.

Er zijn verschillende niveaus van droogte en vanaf vandaag geldt niveau twee: 'feitelijk watertekort'. Het Managementteam Watertekorten (WTM) gaat nu over de verdeling van het water door heel het land. Het team bestaan uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries. Alblas van de Unie van Waterschappen legt uit dat het handig is om zo'n centraal punt te hebben, bijvoorbeeld voor maatregelen die regio-overstijgend zijn. "Op dit moment worden die niet genomen, maar dat zou wel makkelijker kunnen op deze manier." De laatste keer dat het zo droog was, was in 2018 .

Op dit moment neemt PWN dan ook geen extra maatregelen. "Wel roepen wij onze klanten in tijden van droogte op om extra bewust en zuinig met drinkwater uit de kraan om te gaan en het niet te verspillen", vertelt een woordvoerder van het bedrijf. Daar stemt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen mee in. "We zeggen altijd dat iedere druppel telt."

In deze fase is de vraag naar water groter dan de aanvoer ervan via rivieren of regen. Alblas verwacht dat de vraag naar water eind augustus weer afneemt. "Dan hebben de gewassen minder water nodig vanwege het groeiproces en wordt het misschien ook weer wat vaker bewolkt weer", zegt ze. "Maar het is tegelijkertijd ook koffiedik kijken. Vorig jaar waren er overstromingen in Limburg en nu zitten we in deze nationale crisis rond droogte."

"Hoewel het drinkwater niet in het geding komt, zou de druk in de leidingen wel iets af kunnen nemen", legt Alblas uit. PWN heeft bijvoorbeeld de druk al een keer wat omlaag gedraaid. "In het verleden hebben we dat wel eens gedaan zonder dat de Noord-Hollander daar veel van merkt", vertelt de woordvoerder. Als de droogte toeneemt is er ook een niveau drie, maar dan spreken we volgens Alblas echt van een nationale crisis. Ze verwacht niet dat het zich deze zomer voor gaat doen.